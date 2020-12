Bad Kreuznach/Birkenfeld

In den vergangenen beiden Wochen sind im Agenturbezirk Bad Kreuznach bereits rund 2000 Anzeigen zu Kurzarbeit eingegangen. „Zurzeit versuchen viele Unternehmen, ihre Beschäftigten in den Betrieben zu halten, ähnlich wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009“, sagt Gundula Sutter, Leiterin der Agentur in Bad Kreuznach, die auch für die Kreise Birkenfeld und Rhein-Hunsrück zuständig ist. „Dabei hilft die Kurzarbeit, sie ist dazu da, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Insofern ist es gut, dass viele Betriebe nun davon Gebrauch machen.“