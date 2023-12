Plus Idar-Oberstein Kurioser Unfall in Idar-Oberstein: Nissan auf die Seite gekippt Auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Idar-Oberstein hat ein Autofahrer einen großen Stein übersehen – sein Wagen landete deshalb auf der Seite. Während der Fahrer sich eigenhändig aus dem Auto befreien konnte, sind die Folgen dennoch unerfreulich.

Nach einer Pause auf dem Globus Baumarkt-Parkplatz wollte ein Autofahrer am Sonntagabend in Idar-Oberstein mit seinem Nissan nach rechts in die John-F.-Kennedy-Straße einbiegen. Er übersah dabei einen neben einem hohen Randstein platzierten Findling. Dabei sei das Auto quasi in Zeitlupe auf die Seite gekippt, so der Bericht der Feuerwehr. Wirtschaftlicher Totalschaden Die ...