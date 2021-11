Rundum gelungen war der Premierenverkauf des Kirner Kupferpilses direkt vom Lastwagen an die Kunden. Die Kirner bekundeten am Samstag ihre Solidarität mit der Brauerei. Bereits vor dem Start des ersten Winterrampenverkaufs auf dem Marktplatz standen Kunden am Lkw. Für 9,90 Euro plus Pfand gab es einen Neuner-Karton Bier.