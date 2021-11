Eine in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte Eröffnung seiner Jahresausstellung konnte der Kunstverein Obere Nahe am Sonntag feiern. Da war zunächst die erfreuliche Resonanz von mehr als 50 Besuchern, die sich, alle geimpft oder genesen plus Maske in den Innenräumen, in der Galerie des Vereins in der Schneewiesenstraße 13 eingefunden hatten.