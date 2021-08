Das in der Vergangenheit aufwendig modernisierte Bürgerhaus in Mörschied wird künftig „Kunst am Bau“ zieren. Bei den insgesamt 34 Objekten, die am morgigen Freitag im großen Saal und im Treppenhaus aufgehängt werden, spielen wegen der Karl-May-Freilichtbühne Indianermotive und symbolische Reminiszenzen an das sonstige Vereinsleben im Nationalparkort sowie die in Mörschied ansässigen Edelsteinbetriebe eine wichtige Rolle.