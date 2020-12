Mainz/Idar-Oberstein

Mit dem Kooperationsprojekt „Kulturelle Vielfalt (Diversity) und kultursensible Frühpädagogik“ hat das Kindergartenreferat des Kirchenkreises Obere Nahe den Integrationspreis Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Wurzeln schlagen – in zwei Kulturen“ gewonnen. Der mit je 5000 Euro dotierte Integrationspreis wird in drei Kategorien – „Starke Frauen im neuen Leben“, „Wurzeln schlagen – in zwei Kulturen“ und „Erfahrungen teilen – Chancen nutzen“ – verliehen. Außerdem gibt es einen Sonderpreis, für den die Jury Kandidaten vorschlägt, aus denen Integrationsministerin Anne Spiegel den Gewinner kürte. Die Preisverleihung fand jetzt als Online-Konferenz statt.