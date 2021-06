Kultur wieder auf den Weg gebracht – Projekt „Abent(h)euer Literatur“ gestartet

„Ich habe den Sinn verloren, den Weg, es ist alles so wirr. Bin ich so gut, wie ich bin? Hat Kunst einen Wert?“ Rolf fragt sich das, eine Kunstfigur in einer Erzählung, die Autor Norman Liebold über die Sinnkrise vieler Künstler in der Corona-Krise geschrieben hat. Man konnte nicht auftreten, hatte keinen Kontakt zum Publikum, man hing in der Luft, viele begannen zu grübeln. Liebold hat das Leben der Kunstschaffenden in der Corona-Zeit im vergangenen Monat in eine Geschichte gepackt, die am Freitagabend in einem Literaturabend im Abentheurer-Haus von allen Akteuren in Szene gesetzt wurde: Liebold gab den Erzähler, die Autoren Jörg Staiber, Laura Dümpelfeld und Sascha Leidinger sprachen die Dialoge, Klangkünstlerin Tanja Endres-Klemm spielte dazu monotone Klänge.