Idar-Oberstein

In der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses stellte Kulturreferentin Annette Strohm die bisherigen Planungen für die kommende Saison vor. Ein Abo-Programm in der bisherigen Form könne es unter den Corona-Einschränkungen nicht geben, machte sie deutlich. Die letzte Abo-Veranstaltung hatte im Februar mit „Der erste Mensch“ stattgefunden. Der erste Ausfall war das Stück „Vater“, das am 15. März hätte gezeigt werden sollen und mittlerweile auf den 31. März 2021 verlegt wurde. Sie hätte es zwar gern noch ein weiteres Jahr geschoben, berichtete die Kulturreferentin, aber das sei nicht möglich gewesen.