Plus Birkenfeld

Kultur in die Kreisstadt zu bringen war das Ziel: Wie aus einer Schul-AG die Theatergruppe Birkenfeld entstand

i Werner Schäfer (vorn, 2. von rechts) und die Theatergruppe, die der Lehrer im Ruhestand mit ehemaligen Schülern gründete Foto: Theatergruppe Birkenfeld

Die Theatergruppe Birkenfeld ist seit Jahrzehnten ein Garant für Kultur in der Kreisstadt und Umgebung. Dabei fing alles ganz klein am Gymnasium Birkenfeld an. Doch nun steht der zumindest örtliche Abschied von ihrem Gründer bevor.