Kreis Birkenfeld

Auch wenn in den nächsten Wochen wegen der Corona-Pandemie die Freizeitmöglichkeiten stark eingeschränkt bleiben und zudem der Restaurantbesuch ausfallen muss, gibt es selbst in der kalten Jahreszeit immer noch eine gute Alternative, draußen an der frischen Luft aktiv zu werden und die Schönheit der heimischen Landschaft zu genießen: Dafür bieten sich – natürlich im kleinen Kreis und im Einklang mit den bestehenden Kontaktregeln – Wandertouren auf den Premiumwegen der Nationalparkregion wie dem Saar-Hunsrück-Steig, dem Nahesteig oder den diversen Traumschleifen an.