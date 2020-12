Dienstweiler

„Die Bühne ist voll, bitte niemand mehr auf die Bühne!“ Die Aufforderung von Ortsbürgermeister Sebastian Caspary an die Zuhörer kurz vor Beginn der Ortsgemeinderatssitzung am Donnerstag lässt ahnen, wie stark das Hauptthema des Abends die Bürger bewegt: Seit dem 20. August ist die Bergstraße in Birkenfeld in einem Abschnitt wegen Straßenarbeiten voll gesperrt (die NZ berichtete). Das trifft auch die Einwohnern aus Dienstweiler.