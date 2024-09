Plus Kreis Birkenfeld Künstler öffnen ihre Ateliers für landesweite Aktion: Thema „Alter“ wird immer wichtiger Von Stefan Conradt i „Kinder der Welt“ heißt die hölzerne Skulpturengruppe von Karin Waldmann (Foto oben). ​ Foto: Karin Waldmann Wie in jedem Herbst veranstaltet der Berufsverband Bildender Künstler und Künstlerinnen an den beiden kommenden Wochenenden jeweils von 14 bis 19 Uhr seine Aktion „Offene Ateliers“ bundesweit. Lesezeit: 2 Minuten

Aus dem Kreis Birkenfeld sind nur noch zwei Künstler mit dabei: Karin Waldmann am Samstag, 21., und Sonntag, 22. September, jeweils von 14 bis 17 Uhr in ihrem Atelier im Buchweg 1 in Niederwörresbach mit Malerei, Grafik, Plastiken und Objekten. Philippe Devaud präsentiert in der Hochwaldstraße 32a in Rinzenberg an ...