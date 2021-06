Kühler Genuss am Automaten: Für Eisliebhaber gibt es gleich mehrere neue Anlaufstellen

Plus

Jetzt geht es zur Freude aller, die Eisgenießer sind, Schlag auf Schlag. Marco Vazzola, Inhaber der einzigen Eisdiele in der gesamten Verbandsgemeinde Birkenfeld, und sein Team vom Eiscafé Venezia haben in den vergangenen Tagen gleich drei neue Eisautomaten im Nationalparkkreis aufgestellt. Standorte sind die Bahnhofstraße in Birkenfeld, der Wohnmobilplatz Höhenblick bei Oberbrombach und vor der Autowerkstatt Zakel Classic – Firmenchef Uwe Zakel stammt aus Birkenfeld – in der Hauptstraße 537a in Idar-Oberstein