Die mögliche Installation einer weiteren großen Freilandfotovoltaikanlage in der VG Birkenfeld, wie es sie zum Beispiel in der Nähe von Gimbweiler schon gibt, war in der jüngsten Sitzung des Kronweilerer Rats ebenso Thema wie der Blick auf die Bewirtschaftung des Gemeindewalds und die damit verbundene Verabschiedung des Forsthaushalts 2022. Es ging im Gremium aber auch um nahe liegendere Entscheidungen, die zwei Veranstaltungen im Nahedorf betreffen.