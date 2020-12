Idar-Oberstein

Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen rückte mit einem Antrag in der jüngsten Sitzung des Stadtrates in der Messe ein kategorisches Verbot von Schottergärten in den Fokus. Der Stadtrat möge beschließen, dass alle bestehenden und zukünftigen Bebauungspläne der Stadt aktualisiert werden und darin folgender Passus als verpflichtend aufgenommen werden soll: „Nicht überbaute Flächen von bebauten Grundstücken sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen. Sie sind außerdem zu begrünen oder zu bepflanzen – soweit dem nicht Erfordernisse einer anderen zulässigen Nutzung entgegenstehen. Eine Neuanlage von sogenannten Schottergärten (mehr als 15 Quadratmeter) ist damit grundsätzlich nicht zulässig.“