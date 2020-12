St. Wendel

Der Landkreis St. Wendel hat die Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten: Weil am Samstag zehn neue Fälle bestätigt wurden, beträgt dieser nun 50,46. Das teilt die Kreisverwaltung St. Wendel auf ihrer Internetseite mit. „Das bedeutet, dass der Landkreis nun als Risikogebiet eingestuft wird. Diese Einstufung gilt so lange, bis der Wert von 50 pro 100.000 Einwohner fünf Tage lang mit fallender Tendenz unterschritten wird. Die Einstufung als Risikogebiet hat für Personen, die aus beruflichen, medizinischen oder familiären Gründen in den Landkreis St. Wendel kommen, keine Auswirkungen“, heißt es weiter.