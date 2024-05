Plus VG Baumholder

Kreisveterinäramt Birkenfeld stellt 34 vernachlässigte Hunde sicher: Illegaler Tierhandel wird geprüft

i ARCHIV - Das Kreisveterinäramt hat vor Pfingsten insgesamt 34 möglicherweise illegal gehaltene Hunde aus einem Einfamilienhaus sichergestellt. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa

Einen größeren Einsatz hat das Birkenfelder Veterinäramt kurz vor den Pfingsttagen in einem Privathaushalt in der Verbandsgemeinde Baumholder gehabt: Die Polizei hat mit Unterstützung der Fachabteilung der Kreisverwaltung Tiere aus einem Einfamilienhaus in der VG Baumholder gerettet.