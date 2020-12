Birkenfeld

Eins der drei Windräder im Birkenfelder Stadtwald, die seit einem Gerichtsbeschluss im November 2017 stillgelegt sind, kann wieder in Betrieb genommen werden. Denn die Kreisverwaltung hat am Donnerstag den Genehmigungsbescheid für die Windenergieanlage (WEA) 3 erteilt, der mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt.