Kreisverwaltung Birkenfeld verhängt Betretungsverbot – Geldbußen bis zu 25.000 Euro drohen

Allein am Freitag zehn neue bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Birkenfeld

Schon in der ersten Woche nach dem Auftreten des ersten Corona-Falls im Landkreis Birkenfeld am Montag scheint die Lage bereits zu eskalieren: Am Freitagabend meldete das Gesundheitsamt Idar-Oberstein zehn neue positive Befunde – sie verteilen sich jeweils zur Hälfte auf Reiserückkehrer aus Ischgl und Kontaktpersonen der ersten fünf Corona-Patienten aus dem Kreis. Die Altersspanne reicht von 30 bis 60 Jahre. Alle zehn neu hinzugekommenen positiven Proben resultieren aus den ersten Fieberambulanz-Touren am Dienstag, die insgesamt 24 Abstriche umfassten. In stationärer Behandlung befindet sich nur der am Donnerstag positiv getestete 66-Jährige aus Idar-Oberstein.