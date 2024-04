Kreistagswahl mit Rekordzahl an Listen – Aber: Die Partei findet zu wenig Unterstützer

Wenn am 9. Juni die Menschen im Kreis Birkenfeld zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur einen neuen Kreistag und neue Räte, sondern auch ehrenamtliche Ortsbürgermeister, Stadtbürgermeister und Ortsvorsteher.

Damit unsere Leser wissen, wer sich da um das jeweilige Amt bewirbt, geben wir Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, sich zu präsentieren. In kurzen Steckbriefen können sie sich vorstellen. Die Texte fließen in eine Übersicht für das gesamte RZ-Land auf rhein-zeitung.de, auch in der Zeitung veröffentlichen wir sie. Wer die Gelegenheit nutzen möchte, einen solchen Steckbrief zu verfassen, dem bieten wir folgenden Weg an: Über den QR-Code in diesem Text oder die Adresse www.ku-rz.de/ formular geht es zu einem Onlineformular, in dem Sie Felder ausfüllen und ein Foto hochladen. Dieses Daten kommen nach dem Absenden automatisch zur weiteren Bearbeitung in der Redaktion an.

Bitte beachten Sie: Wir veröffentlichen die Texte in der Reihenfolge des Eingangs. Um auch in der Zeitung zu erscheinen, sollte der Steckbriefe möglichst frühzeitig vorliegen. Grundsätzlich ist das Eingabeportal bis Dienstag, 7. Mai, freigeschaltet. Wir berücksichtigen nur vollständig ausgefüllte Formulare.

Ihr Team der Lokalredaktion