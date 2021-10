Es ist noch nicht so lange her, da herrschte bei vielen Kommunalpolitikern große Unzufriedenheit mit der Arbeit der Naheland-Touristik (NT). Offen oder hinter vorgehaltener Hand wurde immer wieder Kritik laut. Das war am Montagabend im Kreistag ganz anders, als die vor eineinhalb Jahren berufene Geschäftsführerin Katja Hilt Rede und Antwort stand. Was hat diesen wundersamen Wandel bewirkt, der sich auch bereits in den Tourismuszahlen niederschlägt?