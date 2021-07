Das Ausbauprogramm für die Kreisstraßen in den kommenden fünf Jahren hat der Kreistag Birkenfeld mit großer Mehrheit in seiner jüngsten Sitzung in der Messe Idar-Oberstein beschlossen. Mit einem Zusatz, der für einige Diskussionen und vier Gegenstimmen sorgte: Landrat Matthias Schneider soll in Mainz mit der Landesregierung Erweiterungsmöglichkeiten des Programms erörtern.