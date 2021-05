Kreisstraßenbauprogramm: 20 Projekte bis 2026 in der Pipeline

Das Programm für den bis zum Jahr 2026 beabsichtigten Ausbau von Kreisstraßen steht und soll noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) haben am Donnerstagabend Thomas Wagner, der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Bad Kreuznach, und LBM-Sachbearbeiterin Tina Priese in der Aula des Birkenfelder Gymnasiums erstmals den entsprechenden Entwurf vorgestellt, der vor einer Zustimmung durch die Kreisgremien noch in den Fraktionen beraten werden soll.