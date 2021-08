Mörschied

Kreisstraße 21 war für zwei Tage voll gesperrt

Arbeiten an den Wasserversorgungsleitungen in Höhe der früheren Metzgerei Dalheimer sind der Grund dafür, dass die als Zubringer in Richtung Idar-Oberstein beziehungsweise Flughafen Hahn durchaus stärker frequentierte Ortsdurchfahrt Mörschied (Kreisstraße 21) am Dienstag und Mittwoch voll gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde an diesen beiden Tagen über die Gemeindestraßen Äckerchen und Herrsteiner Straße umgeleitet.