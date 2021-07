Ohne größere Überraschungen ging die Kreismitgliederversammlung der Grünen am Montagabend in der Dr.-Darge-Halle in Berschweiler bei Baumholder über die Bühne. Manuel Praetorius, dessen Name bereits vor der Veranstaltung im Raum stand, wurde neben Astrid Ruppenthal als neuer Vorsitzender des Kreisverbands gewählt. Er übernimmt die Amtsgeschäfte von Jean Pierre Ganser, der nicht mehr angetreten war.