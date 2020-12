Kreis Birkenfeld/Kreis Bad Kreuznach

„Da fragen wir mal den schlauen Herrn Schlau“: Das war seit 36 Jahren ein geflügeltes Wort in der Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück mit ihren mehr als 1000 Innungsbetrieben. Nun hatte Hauptgeschäftsführer Gerhard Schlau in der Delegiertenversammlung der Kreishandwerkerschaft im Bürgerhaus Waldböckelheim seinen letzten Auftritt – und übergab das Amt an seinen Nachfolger Patrick Mayer.