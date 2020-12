Kreis Birkenfeld

In den Spitzenzeiten waren im Kreis Birkenfeld mehr als 500 Menschen in behördlich verordneter Corona-Quarantäne. Inzwischen ist diese Zahl deutlich zurückgegangen, genauso wie die der Infizierten. Und das, obwohl sich längst nicht alle an das Versammlungsverbot halten. „Vor allem manche Jugendliche tun sich damit schwer“, berichtet Horst Scherer, Leiter des Ordnungsamtes der Kreisverwaltung in Birkenfeld, mit Blick auf die fast 200 Bußgeldverfahren, die bisher anhängig sind.