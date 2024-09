Plus Kreis Birkenfeld

Kreis Birkenfeld: Viele Gründe fürs Scheitern von Abschiebungen

i Die NZ fragte bei der Kreisverwaltung Birkenfeld mit Blick auf Abschiebungen und Hintergründe nach. Foto: Thomas Banneyer

Die Toten und Verletzten nach dem Messerattentat in Solingen – die Betroffenheit ist groß. Ein Asylbewerber aus dem Nahen Osten sitzt als mutmaßlicher Täter in Haft. Er hätte, so heißt es, mangels triftigem Aufenthaltsgrund eigentlich abgeschoben werden müssen. Als er abgeschoben werden sollte, trafen ihn die Beamten nicht an seinem Wohnort an. Debatten in der Politik, in Freundeskreisen, Familien und an Stammtischen sind die Folge – ebenso wirkt sich das Geschehene auf Wahlen aus, wie man am Sonntag feststellen konnte.