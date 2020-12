Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 15:30 Uhr

Kreis Birkenfeld

Kreis Birkenfeld: Sechs neue Corona-Fälle kommen hinzu

Am späten Dienstagabend kamen sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzu, wie das Gesundheitsamt des Kreises Birkenfeld erst am Mittwochnachmittag informierte. Betroffen sind ein 72-jähriger Mann aus der VG Herrstein-Rhaunen (bisher nicht in Quarantäne), eine 45-jährige Frau aus der VG Baumholder (bereits in Quarantäne), ein 38-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau aus Idar-Oberstein (beide bereits in Quarantäne) sowie ein 57-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau aus der VG Birkenfeld (beide bisher nicht in Quarantäne).