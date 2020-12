Kreis Birkenfeld

Diesen Termin sehnen viele herbei, allerdings überschlagen sich die Meldungen, und nahezu stündlich ändert sich die Sachlage. Auch im Impfzentrum des Landkreises Birkenfeld, der Messe Idar-Oberstein, sollten am Montag, 11. Januar, wie in ganz Rheinland-Pfalz die ersten Impfungen erfolgen. So sah es die Planung vor. Am Mittwochnachmittag kam dann die Meldung: Die geplante Lieferung des Corona-Impfstoffs in der ersten Januarwoche 2021 fällt in Rheinland-Pfalz aus. Die angekündigten rund 34.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer seien ersatzlos gestrichen worden.