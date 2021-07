Kreis Birkenfeld hat bundesweit die höchste Inzidenz – Aber nur eine Neuinfektion am Donnerstag

Weil die Ergebnisse der zahlreichen Nachtestungen von Birkenfelder Schülern nach Corona-Ausbrüchen in der Grundschule und in der Realschule plus am Donnerstag noch nicht vorliegen, kam laut Gesundheitsamt nur ein einziger neuer Fall hinzu: Es handelt sich um eine 26-jährige US-Soldatin. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz von 42,0 nur leicht auf 43,2 (Fälle auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen), sie liegt aber weiter deutlich über dem Landeswert von 10,1. In der Altersgruppe 0 bis 19 Jahre beträgt die Inzidenz im Kreis nun 110,9. Bei den über 60-Jährigen liegt die Zahl nur bei 7,6.