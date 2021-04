Kreis Birkenfeld Kreis Birkenfeld: 20 weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert Neu mit dem Coronavirus angesteckt haben sich 20 Personen, meldet die Kreisverwaltung Birkenfeld am Donnerstagabend. Aus Idar-Oberstein kommen elf Personen (fünf Frauen 16, 31, 33, 43 und 63 Jahre alt, sowie drei Jungen, 1, 4 und 12 Jahre alt, und drei Männer im Alter von 17, 32 und 35 Jahren).

Aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sind es sechs Personen (drei Frauen, 15, 24 und 32 Jahre alt, und drei Jungen, 4, 10 und 15 Jahre alt). Aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld werden zwei Personen gezählt (eine 45-Jährige und ein 57-Jähriger) und in der Verbandsgemeinde ein 32-jähriger Mann. Von den bislang 2235 Infizierten sind 84 an den Folgen des Coronavirus verstorben, 1732 gelten als genesen und 419 als akut infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesuntersuchungsamt vorbehaltlich nachträglicher Korrekturen bei 138,4 und somit unter dem Landeswert von 142,4. Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt derzeit zehn Covid-19-Patienten, einer davon befindet sich auf der Intensivstation, sowie einen Verdachtsfall. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld behandelt einen Covid-19-Patienten und einen Verdachtsfall auf der Isolierstation sowie einen Verdachtsfall, der auf der Intensivstation betreut wird. In „häuslicher Absonderung“ befinden sich neben den 419 aktuell Infizierten rund 800 Kreiseinwohner.