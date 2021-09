Kreis Birkenfeld: 19 weitere Bürger haben sich mit dem Coronavirus infiziert

19 weitere Corona-Infizierte meldet das Gesundheitsamt des Kreises Birkenfeld am Sonntag: Aus Idar-Oberstein kommen drei Frauen im Alter von 21, 24 und 38 Jahren sowie zwölf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und 16 Jahren, aus der VG Herrstein-Rhaunen eine 58-jährige Frau, ein 19-Jähriger und eine 17-Jährige.

In der VG Birkenfeld hat sich ein elfjähriges Kind angesteckt. Damit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises Birkenfeld laut Landesuntersuchungsamt vorbehaltlich nachträglicher Korrekturen 114,9. Der Landeswert liegt bei 72,3. Der Wert der Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz in der Region Rheinhessen-Nahe liegt bei 2,4; bei der Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz beträgt er 5,01. Somit gilt im Nationalparklandkreis weiterhin die Warnstufe eins. Das Klinikum Idar-Oberstein versorgt vier Covid-19-Patienten und zwei Verdachtsfälle auf der Isolierstation. Das Birkenfelder Elisabeth-Krankenhaus behandelt drei Corona-Patienten auf der Isolierstation.