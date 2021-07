Es ist eine Zahl, die sich sehen lassen kann, erst recht in der Corona-Zeit: Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Nahe mit Sitz in Fischbach stieg im Geschäftsjahr 2020 um 24,4 Millionen auf 187,4 Millionen Euro. Ursache für den Erfolg sei in erster Linie der Anstieg der Kundenkredite gewesen, erklärte Vorstand Jörg Wagner in seinem Geschäftsbericht bei der Generalversammlung der Bank auf dem Marktgelände in Veitsrodt.