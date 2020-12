VG Birkenfeld

Was tun, damit Kindern in Zeiten geschlossener Kitas und Schulen sowie stark eingeschränkter Bewegungsfreiheit zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt? Die Tourist-Information (TI) des Birkenfelder Landes will im Kampf gegen die Langeweile ihren Beitrag für ein Gegenmittel leisten. Sie hat mit Unterstützung von Firmen aus der VG einen Kreativwettbewerb für Kinder und Jugendliche initiiert, bei dem Willi Wurzel die Hauptrolle spielt.