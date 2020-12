Birkenfeld

Lange befand sich dieses Projekt in der sprichwörtlichen Pipeline – jetzt kann es endlich realisiert werden. Mit einem Spatenstich schlugen Vertreter der Elisabeth-Stiftung und der Kommunalpolitik das nächste Kapitel in der Geschichte des Birkenfelder Krankenhauses auf. Haupthandlung: der Bau eines neuen OP-Gebäudes. Die symbolische Handlung war zugleich ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Klinik in der Kreisstadt – im Gegensatz zu vielen kleinen Krankenhäusern – nicht um ihre Zukunft bangen muss.