Erfolgreich angelaufen sind die Erstimpfungen im Birkenfelder Krankenhaus: Nachdem die Elisabeth-Stiftung erst am Donnerstag erfahren hatte, dass im Impfzentrum Idar-Oberstein für ihr medizinisches Personal Impfstoff bereitgestellt würde, wurde das Serum bereits am Freitag und am Montag injiziert. 100 Dosen umfasste die erste Lieferung, insgesamt hat das Hospital 360 Portionen des Impfstoffs geordert.