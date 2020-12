Idar-Oberstein

Kosten die Jazztage-Buttons demnächst jeweils 10 statt bislang 8 Euro? Diese Frage steht bei der nächsten Sitzung des Kulturausschusses am Dienstag, 10. März, 17.30 Uhr, in der Verwaltung im Raum. Die 25. Jazztage in Idar werden vom 22. bis zum 24. Mai veranstaltet. Das Jubiläumsprogramm – mit einigen Hochkarätern bestückt – steht. Unter anderem ist am Festivalsamstag Gitte Haenning zu Gast. Der Eintritt ist prinzipiell frei, aber es werden Förderbuttons verkauft, mit denen die Jazztage zumindest teilweise finanziell gestützt werden.