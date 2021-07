Kostbarkeiten auf allen Ebenen: Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßenfestival

Plus

Am ersten Augustwochenende verwandelt sich die Innenstadt im Stadtteil Oberstein wieder in eine große Aktionsfläche. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. August, findet in der Fußgängerzone vom Christuskirchplatz bis zur unteren Hauptstraße der 23. Deutsche Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt der Interessengemeinschaft Idar-Oberstein statt. Parallel dazu veranstaltet die Stadt ein Straßentheaterfestival auf dem Platz „Auf der Idar“. Unterstützt wird die Veranstaltung, die seit vielen Jahren zahlreiche Besucher in die Stadt lockt, von der Kreissparkasse Birkenfeld, der OIE AG, Globus Idar-Oberstein und vom Land Rheinland-Pfalz.