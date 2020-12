VG Birkenfeld

Schon vor der in Mainz getroffenen Entscheidung zur Einführung einer offiziellen Maskenpflicht, etwa beim Einkauf, hat sich die Verbandsgemeinde in Zusammenarbeit mit der Fördergemeinschaft (FöG) Stadt Birkenfeld dazu entschlossen, einen Beitrag dazu leisten, dass Bürger diese Schutzmaßnahme vor dem Coronavirus ergreifen. „Wir sind in der Lage, einfache Mund-Nasen-Schutzmasken zum Selbstkostenpreis von 65 Cent pro Stück über die FöG zur Verfügung zu stellen“, informiert VG-Bürgermeister Bernhard Alscher.