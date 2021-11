Was für ein interessantes Unterfangen: Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy hat in der Herrsteiner Turnhalle gleich zwei seiner Meisterschüler in einem Konzert präsentiert: Kaan Baysal und Bartek Kokot. Um es gleich vorwegzunehmen: Diese doppelte Gegenwart von Supertalenten verschlug den (viel zu) wenigen Anwesenden schier die Sprache.