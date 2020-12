Birkenfeld

Mit rund 90 Besuchern war die katholische St-Jakobuskirche in Birkenfeld – unter Corona-Bedingungen – am Sonntag voll besetzt, als dort das dritte Konzert der Reihe „Kosmos Kammermusik“ präsentiert wurde. Die Reihe wird gemeinsam von der Stadt Idar-Oberstein, dem Kunstverein Obere Nahe und dem Stumm-Orgelverein organisiert. Sie wurde in Erinnerung an die Musikerin und Lokalpolitikerin Elisabeth Jost ins Leben gerufen, die Jost-Schülerin Kathrin Isabelle Klein kuratiert sie.