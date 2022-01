Anstelle des Weihnachtskonzerts, das am dritten Advent hätte stattfinden sollen, ging dieser Tage ein Konzert unter dem Titel „musikalische Stunde nach Weihnachten“ in der evangelischen Kirche in Baumholder über die Bühne. Unter der Gesamtleitung von Cornelia Möckel, Dirigentin des Kirchenchores, wurde den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm mit mehreren Solisten geboten.