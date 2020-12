Idar-Oberstein

Michael Frühauf und Volker Höbbel sind begeisterte Oldtimerfahrer. Sie hatten vor sechs Jahren die Idee eines morgendlichen Klassikertreffens in der Idarer Fußgängerzone. Das lockte dann alljährlich eine Vielzahl von historischen Automobilen und auch Hunderte von Zuschauern an. Die umfangreichen der Pandemie geschuldeten Auflagen konnten und wollten sie in diesem Jahr nicht erfüllen. Mit dem Entertainmentpark fand sich aber doch noch ein Partner, mit dem sich eine Veranstaltung in ähnlicher Form realisieren ließ.