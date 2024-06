Plus Kirschweiler Kommunalwahl in Kirschweiler: Drei Kandidaten bewerben sich um den Ortsbürgermeister-Posten Von Niels Heudtlaß i In Kirschweiler gibt es gleich drei Bewerber für den Posten des Ortsbürgermeisters. Am Sonntag haben die Kirschweiler die Wahl. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa In Kirschweiler wird es einen Dreikampf um das Amt des Ortsbürgermeisters geben. Das ist einzigartig in der VG Herrstein-Rhaunen. Diese Kandidaten stehen am 9. Juni zur Wahl. Lesezeit: 3 Minuten

Mit Christoph Benkendorff und Ronny Schiefbahn fordern am 9. Juni in Kirschweiler zwei Mitbewerber um den Posten des Ortsbürgermeisters Amtsinhaber Karl-Otto Dreher heraus, der das Ehrenamt seit 2014 innehat und sich für die dritte Legislatur erneut zur Wahl stellt. Kirschweiler ist somit die einzige Kommune in der VG Herrstein-Rhaunen, in ...