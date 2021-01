Kommt die Kita Heimbach in die Hand der VG? – Lange Diskussion um Zukunft der Einrichtung

VG Baumholder

Soll die VG die Bauträgerschaft für die Heimbacher Kita übernehmen und damit den notwendigen Neubau finanzieren, oder soll die Ortsgemeinde ihre Pflichtaufgabe selbst wahrnehmen? Darüber diskutierten die Mitglieder des VG-Rats trotz kleinerer technischer Schwierigkeiten in der jüngsten digitalen Sitzung ausführlich und teilweise hoch emotional. Dabei waren sich eigentlich alle einig: Es müsse in erster Linie um die Kinder gehen und darum, ein in der gesamten VG möglichst gerechtes Finanzierungssystem für Kitas zu etablieren. Doch bei der Frage nach dem Weg dahin schieden sich die Geister. Eine abschließende Entscheidung wird heute Abend bei einer Präsenzsitzung in der Dr.-Darge-Halle in Berschweiler gefällt.