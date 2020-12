Kommentar zur Schließung der Jugendherberge in Idar-Oberstein: Der nächste Nackenschlag

Archivierter Artikel vom 02.04.2020, 13:24 Uhr

Um so unverständlicher ist die Schließung, da in der Idar-Obersteiner Jugendherberge in den vergangenen Jahren bereits viel Geld in die Modernisierung und den Brandschutz geflossen sind. Stadt, Kreis und auch Land sollten sich hier nicht vor vollendete Tatsachen stellen lassen und alles versuchen, die Jugendherberge zu retten.