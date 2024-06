Plus Kreis Birkenfeld Kommentar zur Kommunalwahl im Kreis Birkenfeld: Eine neue Zeitrechnung beginnt Von Stefan Conradt i Kommentarbild Stefan Conradt Foto: Jens Weber/MRV „Für viele Kommunalpolitiker war es eine Zitterpartie. Wie viele Sitze bekommt meine Liste? Schaffe ich den (Wieder-)Einzug ins Gremium?“, kommentiert Chefreporter Stefan Conradt. Lesezeit: 1 Minute

Für die vielen Wahlhelfer war die Kommunalwahl am vergangenen Sonntag und auch noch am Montag – und möglicherweise sogar noch am heutigen Dienstag – eine harte Prüfung. Bis tief in den Abend hinein wurden Stimmzettel ausgezählt und Zahlen eingegeben, oft unter hakelnden Umständen, weil die Systeme und die Internetverbindungen nicht ...