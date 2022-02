Wir müssen gut aufpassen. Alle miteinander und aufeinander. Wenn man fassungslos vor Verrohung und Gewaltbereitschaft steht, man nicht glauben kann, dass Polizisten einfach so per Kopfschuss getötet werden und nun auch noch via Internet ein Angebot gesetzt wird, man locke die Beamten in den Hinterhalt und könne sie beschießen, dann schreit die Seele.