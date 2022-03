Idar-Oberstein

Kollision auf der B 41 bei Enzweiler: 64-Jährige leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde, ist es am Sonntag um 14.34 Uhr auf der B 41 in Höhe des Stadtteils Enzweiler gekommen. Ein 49-jähriger Fahrer war gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern, aus Idar-Oberstein kommend, in Richtung Birkenfeld unterwegs.